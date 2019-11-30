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30 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
İhbara giden polis ekibine EYP'li tuzak İzle

İhbara giden polis ekibine EYP'li tuzak İzle

Olay yerinden görüntü

Zırhlı Araç Polis Memuru Uzaktan Kumanda Harekete Geç Polis Ekipleri 

-Yaralı polislerin ambulansa bindirilmesi
-Ambulansların hareket etmesi
-Takviye gelen zırhlı polis araçları
-fotoğraflar

( MARDİN ) MARDİN

- Mardin'de bir olay ihbarına giden polis ekiplerini taşıyan zıhlı aracın geçişinde teröristler tarafından yola döşenen El Yapımı Patlayıcı (EYP) uzaktan kumanda ile patlatıldı. EYP'li saldırıda zırhlı araç içerisinde bulunan 2 polis memuru hafif yaralanırken, kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde Mardin-Nusaybin Karayolu İpekyolu'nda meydana geldi. Bir olay ihbarı üzerine harekete geçen zırhlı polis ekibi İpekyolu'nda seyir halindeyken, teröristler tarafından yol kenarına döşenen EYP uzaktan kumanda ile patlatıldı. Patlamada 2 polis memuru hafif yaralandı. Yaralı polis memurları kaldırıldıkları hastanede ayakta tedavi edilip taburcu edilirken, bölgeye sevk edilen takviye birlikler kaçan teröristlerin yakalanması için geniş kapsamlı operasyon başlattı.
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