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20 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
İhbar üzerine olay yerine giden polis ekibine silahlı saldırı - SİİRT

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekibine silahlı saldırı - SİİRT

- Siirt Devlet Hastanesi - Ambulansın hastaneye gelişi - Yaralı polisin sedye ile hastaneye alınması - Hastane önünde güvenlik önlemi - Ambulansın hastane önünde ayrılması Siirt 'te ihbar üzerine olay yerine giden polis ekibine silahlı saldırı - Kentte silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine giden polis ekibine ateş açılması sonucu 1 polis memuru hafif yaralandı, şüpheli etkisiz hale getirildiSİİRT (AA) - Siirt 'te silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine giden polis ekibine ateş açılması sonucu 1 polis memuru hafif yaralandı.Alınan bilgiye göre, merkez Algül Mahallesi 1103. Sokak'ta silah seslerinin duyulduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.Burada polis ekiplerine kimliği belirsiz kişi tarafından ateş açılması üzerine çıkan çatışmada bir polis memuru hafif yaralandı. Şüpheli ekiplerce etkisiz hale getirildi.
Yaralanan polis memuru, Siirt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.Öte yandan olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Çatışma Polis Memuru Silahlı Saldırı Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri 

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