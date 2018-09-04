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04 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
İhanet şüphesiyle kocasını takip etti, kocasını başka bir kadınla yakaladı

İhanet şüphesiyle kocasını takip etti, kocasını başka bir kadınla yakaladı

Kadın ve erkeğin polis merkezine getirilmesi

Kadın Polis Polis Merkezi Genç Kadın İhanet Basın Mensupları 

-Sevgili olduğu ileri sürülen kadın ve erkeğin aynı araçtan inmesi
-Önce erkeğin polis merkezine alınması tepki göstermesi
-Sonra sevgili kadının alınması
-Müzeyyen T.'nin getirilmesi
-Kocasının kendisini aldattığını söylemesi
-Genel ve detay görüntüler

( ADANA )- Adana'da bir kadın kendisini aldattığını düşündüğü kocasını takip edip, başka bir kadınla yakaladığını ileri sürerek şikayetçi oldu- Genç kadın polis merkezi girişinde "Kocam beni aldatıyor bunları yakaladım" diye bağırdı ADANA

- Adana'da bir kadın kendisini aldattığını düşündüğü kocasını takip edip, başka bir kadınla yakaladığını ileri sürerek şikayetçi oldu. Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı 2000 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Müzeyyen T. (23) bir süredir eşinin kendisini aldattığından şüphelenmeye başladı.
Bunun üzerine bugün sabah saatlerinde genç kadın eşi Abdullah T. (25) evden çıkınca onu takip etti. Genç kadın eşi, 2000 Binevler Mahallesi'ne gelince Gülşah B. (28) isimli bir kadınla buluştuğunu gördü. Genç kadın bunun üzerine hemen yanlarına gidip tepki gösterdi. Tepki kısa sürede kavgaya dönüştü. Abdullah T. eşini bağırdığı için darp etmeye çalıştı. Sesleri duyan vatandaşlar hemen polisi arayarak bir kadının darp edildiği ihbarında bulundu. Polis kısa sürede olay yerine gitti. Müzeyyen T. karşısında polisi görünce, "Eşim beni bu kadınla aldatıyor. Bende onları yakalayınca bana bıçak çekti" diye şikayetçi oldu. Polis tarafları alarak polis merkezine götürdü. Burada basın mensuplarının görüntü aldığını gören Abdullah T. ve sevgilisi olduğu ileri sürülen Gülşah B. tepki gösterdi. Müzeyyen T. ise basın mensuplarına "Kocam beni bu kadınla aldatıyor onları bastım" diye bağırdı. Zanlıların polis merkezinde ifadelerine başvuruldu. Kadın ve erkeğin suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. İfadeleri alınan taraflar polis merkezinden serbest bırakıldı.
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