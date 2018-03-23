İhaleyle satışa çıkarılan kaçak köpek yavruları satılamadı - EDİRNE
- İhaleyle satışa çıkarılan kaçak köpek yavruları - Yavru köpeklerden detaylar - İhaleye katılan hayvansever ve dernek başkanının açıklaması - Sınır kapısından detaylarİhaleyle satışa çıkarılan kaçak köpek yavruları satılamadı - EDHAYKO Başkanı Kalender: - "Biz bunları can olarak görüyoruz, mal statüsünden çıksın istiyoruz"EDİRNE (AA) - Kaçak yolla Türkiye'ye getirilmek istenirken yakalanan 12 köpek yavrusu satış için çıkarıldıkları ihalede istenilen bedele ulaşılamadığı gerekçesiyle satılamadı.Tasfiye Hizmetleri Müdürlüğü, çeşitli tarihlerde Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda kaçak şekilde sokulmaya çalışılırken yakalanan 12 yavru köpek için ihaleyle satışa çıktı.Açık artırmada Edirne li hayvansever Levent Bilgin 12 köpek yavrusuna bin lira teklif verdi. Teklifi için değerlendirmede bulunan komisyon kararını bugün açıkladı. Verilen teklifin yetersiz olması nedeniyle satış gerçekleşmediİhaleye giren Levent Bilgin, gümrüklerde yakalanan hayvanların satılmasına karşı olduğunu söyledi.
Köpekleri alabilmesi halinde bedelsiz sahiplendirmeyi düşündüğünü ifade eden Bilgin, "Bir, bir buçuk aydır bu süreci takip ediyorum. Çeşitli ve ekonomik nedenlerle yurda sokuluyor bu hayvanlar. Bunlar bir mal değil, bir can. Benim de iki tane köpeğim, dört, beş tane de kedim var. Bunlar bir can o yüzden bunlar satış ve ticaret aracı değil." dedi. - "Maddi değer biçemiyoruz" Edirne Doğayı Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (EDHAYKO) Başkanı Nurhan Kalender de cins köpeklerin uzun zamandır yurda kaçak yollarla getirildiğini ve sınır kapısında yakalandığı söyledi.
Sınır kapısında yakalanan köpeklere dernek üyelerinin yedieminlik yaptığını anlatan Kalender, şunları kaydetti:"Biz 8 yıldır gümrüklerde yakalanan hayvanlarla ilgili mücadele veriyoruz. 8 yıldır bu hayvanlar satılmasın istiyoruz. Geldiği gibi ya bizlere verilsin ya da gümrükte yer yapılsın, yediemin sürelerinden sonra isteyen kişilere verilsin istiyoruz. Yani biz bunları can olarak görüyoruz, mal statüsünden çıksın istiyoruz. Meclis isterse bunu bir gecede yapabilir. Bu hayvanlar bizim için değerli. Bakın buradaki sokak köpeğine 500 bin lira versinler yine vermem. Biz bunlara maddi değer biçemiyoruz. Zaten hastalıklı geliyorlar ve ölüyorlar. Süt tozuyla besliyoruz. Yani çok kirli ve kanlı ticaret var canlar üzerinden. Yerimiz olmadığı halde, biz kısıtlı aldığımız halde ayda 50 tane yakalanıyor. Bir de yer alsa yani... İnsanlar kolay para kazanma yolunu bulmuşlar. Bunları sürekli kaçırıyorlar, yakalanan yakalanıyor. Kimi geri gönderiliyor. Çok büyük bir sıkıntı var bu konuda."Yetkililerden sınır kapılarında yakalanan hayvanların satışının yasaklanmasını talep ettiklerini anlatan Kalender, yedieminlik yapan dernek üyesi üniversite öğrencisi hayvanseverin hasta köpeğin tedavisi için kendi cebinden para ödediğini ve bu konuda mağdur olduğunu söyledi.
Derneğin ekonomik olarak zor durumda olduğunu aktaran Kalender, "Hasta hayvanları klinikte tedavi ettiriyoruz. Yedieminlik yapan bir çocuğumuz bu nedenle borçlu çıkartıldı. Biz bir daha yedieminlik yapmayı da düşünmüyoruz." ifadelerini kullandı.