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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
İHA’ya çevre ödülü İzle

İHA’ya çevre ödülü İzle

Ödülün alınması

İhlas Geri Dönüşüm 

-Konuşma
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İhlas Haber Ajansı

, ÇEVKO Vakfı tarafından basın ödülüne layık görüldü.
Bu yıl dördüncüsü düzenlenen ÇEVKO Vakfı Yeşil Nokta Sanayi ve Yeşil Nokta Ödülleri sahiplerini buldu. Haber ajansı dalında İhlas Haber Ajansı

çevreye duyarlılık gösteren, toplumu çevre ve geri dönüşüm konusunda bilinçlendirmeye yönelik haberleri nedeniyle ödüle layık görüldü.
İHA adına ödülü İHA Ekonomi Haberleri Müdür Yardımcısı Canberk Özbuğutu ÇEVKO Yönetim Kurulu Başkanı Okyar Yayalar’ın elinden aldı. Törende kısa bir konuşma yapan Özbuğutu, “25 yılı aşkın süredir İHA olarak dünyada doğru ve hızlı haberciliği yansıtıyoruz. Bu anlamda çalışmalarımız devam edecek. Bugün kurumumu temsilen ben burada yer aldım. Bu gurur için teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı. Yeşil Nokta Basın Ödülleri, toplumu çevre ve geri dönüşüm konusunda bilinçlendirmeye, bilgilendirmeye yönelik haberlere öncelik veren basın-yayın kuruluşlarına veriliyor.
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