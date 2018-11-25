İHA'nın haberi tüm sedef hastalarına umut oldu...Eczacı Aliusta: 'Yüzde yüz yerli bir ürün. Hastaya cilt üzerinden değil içeriden destek veriyoruz' İzle

-Sedef hastası ile röportaj

-Hastanın ayağından detay

-Yürümesinden detay

--Arşiv görüntüleri-



( ANKARA -ÖZEL) İHA'nın haberi tüm sedef hastalarına umut oldu...Eczacı Aliusta: "Yüzde yüz yerli bir ürün. Hastaya cilt üzerinden değil içeriden destek veriyoruz" ANKARA



- İhlas Haber Ajansı aracılığıyla sedef hastalarına sesini duyuran eczacı Reyhan Aliusta sayesinde yüzlerce hasta tedavi şansı yakaladı. Eczacı Aliusta, "Ürün yüzde yüz yerli. Bağışıklık sisteminin kontrolden çıktığı sedef, egzama gibi hastalıklarda destek olarak kullanılıyor. Hastaya cilt üzerinden değil içeriden destek veriyoruz" dedi.

Ankara'da yaşayan Eczacı Reyhan Aliusta 10 yıldır deri hastalıkları üzerine çalışmalar yapıyor. Aliusta, İhlas Haber Ajansının



bir haberinde sedef hastası bir vatandaşı görerek kendisine ulaştı, Antalya'dan tüm masraflarını karşılayarak Ankara'ya getirdi ve tedavisine başladı.

Süreci yakından takip eden İHA, Sümbül'ün iyileştiği haberiyle tüm sedef hastalarına umut oldu. Aliusta, hastaların kendisine ulaşmasından ve iyileşmelerinden duyduğu memnuniyeti paylaştı. "Yüzde yüz yerli bir ürün" Sedef, egzama gibi deri rahatsızlıklarına yönelik tedavide kullanılan Tarım ve Orman Bakanlığı onaylı ürün Devitale Splus hakkında bilgi veren Eczacı Aliusta, ürünün bir ilaç değil besin takviyesi olduğunun altını çizdi. İçerisinde kortizon olmadığını ve yüzde yüz yerli bir ürün olduğunu ifade eden Aliusta, "Bağışıklık sisteminin kontrolden çıktığı sedef, egzama gibi hastalıklarda destek olarak kullanılıyor. Hastaya cilt üzerinden değil içeriden destek veriyoruz, özellikle bağırsak florasındaki zararlı bakterileri gönderip, faydalı bakterilere prebiyotik etki yapıyor" şeklinde konuştu.

Yüz kişiden ortalama 3 kişinin sedef hastası olduğunu ifade eden Aliusta, hastalığın genellikle 20 yaşından sonra görüldüğünü ancak kendisine 5 yaşında hastaların da geldiğini aktardı. Tedaviyle büyük bir başarı elde ettiklerini vurgulayan Aliusta, hastaların gelip kendisiyle görüşebileceklerini, gelmelerine gerek kalmadan Türkiye'nin her yerinde eczanelerden ürünün temin edilebileceğini belirtti.

Ayağındaki yaralar onu yürüyemez hale getirmişti İstanbul'da yaşayan devlet memuru Şahin Kösedağı (32), 17 yıldır ayaklarında iyileşmeyen yaraların olduğunu ifade etti.

Birçok şehre gittiğini, doktorlara gittiğini ve çeşitli testler yapıldığını kaydeden Kösedağı, hiçbir teşhis konulamadığından bir türlü yaralarının geçmediğini ve kendisini yürüyemez hale getirdiğini anlattı. Kösedağı, "Ben son bir senede raporlu olarak yattım ve tedavi gördüm ama hiçbir sonuç alamadım. Araştırırken Reyhan hanıma ulaştım ve Ankara'ya geldim, burada tedaviye başladım. Ürünün etkisini 1 buçuk ay içinde görmeye başladım. Yaraların çaplarında küçülmeler oldu, morluklar geçti, vücudum daha zinde ve en önemlisi ayakta tedavi oluyorum. 17 yıl boyunca gitmediğim hastane kalmadı, şuan çok mutluyum" diye konuştu.

Etrafında bu tür rahatsızlığı olan herkesi Aliusta'ya yönlendirdiğini aktaran Kösedağı, tüm hastalara Aliusta ile görüşme çağrısında bulunarak, mutlaka bir sonuç alacaklarını söyledi.



"İnsanlarla tokalaşabiliyorum" İHA'nın bir önceki haberinde Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yaşayan 42 yaşındaki Musa Sümbül, 23 yıl boyunca sedef hastalığıyla mücadele ettiğini anlatmıştı. Sümbül, ellerinde, kollarında, ayaklarında, kulaklarında, yüzünde ve kafa derisinde oluşan kalın ve sert tabakanın kendisini çalışamaz hale getirdiğini söyledi.



İHA'nın haberinden görerek kendisine ulaşan Eczacı Aliusta, Sümbül'ü tedavi etmek üzere Ankara'ya çağırdı. Yaklaşık 2 aylık tedavi gören Sümbül'ün tedavisinde büyük başarı elde edildi. Çevresinden kötü tepkiler gördüğünü anlatan Sümbül, "Lokantaya oturuyordum bana ters bakıyorlardı, kaç kez intihara teşebbüs ettim. Şimdi ise çok mutluyum, insanlar bana sarılıp gülüyorlar, tokalaşıyorlar. Yakın çevremden güzel tepkiler alıyorum. Hastalığım çok kötü aşamadaydı, Türkiye'de görmediğim yer kalmadı, hiç umudum kalmamıştı. En son burada umudumu buldum. Ben aynı zamanda astım hastasıydım, bu ilaçla birlikte astım ilaçlarımı da bıraktım" ifadelerini kullandı.

