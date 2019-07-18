İHA’nın sesini duyurduğu aile ev sahibi oldu

-Evin içinden görüntü

-Emniyet müdürü öve ailenin içeri girmesi

-Evin içinden görüntü

-Mehmet arıcı ile röp.

-Esma arıcı ile röp.

-Hayriye Yılmaz ile röp.

-Metin alper ile röp.

-arşiv görüntüler



( ADIYAMAN -ÖZEL) - Evin içine çadır kuran aileye hayırsever iş adamı ev yaptırdı ADIYAMAN



- Adıyaman’da evlerinin içine çadır kurarak yaşam mücadelesi veren ailenin İhlas Haber Ajansı



tarafından haber yapılmasının ardından hayırsever iş adamı aile için ev yaptırdı. Yaklaşık 5 ay önce damı akan ve duvarları hasarlı olan evlerinde ısınamayan ailenin evin içine battaniyelerden çadır kurarak ısınmaya çalışması İHA tarafından gündeme taşınmıştı. Astım hastası olan baba Mehmet ve anne Esma Arıcı çiftinin çocukları Belinay Büşra, Emine Berfin, İbrahim Kerem ve Sevgi Nur’un yaşadığı evin içler acısı hali haber yapılmıştı. Birçok kişi ve kuruluşun yardım yapmak istediği aileye iş adamı Zeynal Abidin Erdem de yardım eli uzattı. İstanbul’da yaşayan iş adamı Zeynal Abidin Erdem, aileye ev yaptırmak için Adıyamanlı iş kadını Hayriye Yılmaz ile irtibata geçti. Yaklaşık 2 ay gibi kısa sürede harabe durumundaki ev yıkılarak yerine 4+1 doğalgazlı bir ev yapıldı. Hayırsever iş adamı Erdem’in arkadaşı Emniyet Müdürü Metin Alper ve iş kadını Hayriye Yılmaz, evin anahtarını temsili olarak aileye teslim etti. Ev sahibi olan ailenin mutluluğu yüzlerine yansıdı. Mehmet Arıcı, seslerini duyuran İhlas Haber Ajansı’na teşekkür ederek, “Sesimizi duyuran sizlere teşekkür ediyorum. Zeynal Abidin Erdem’e yaptığı yardımdan dolayı teşekkür ediyorum. Evimi yıkıp yerine yenisini yaptı. Allah ondan razı olsun. Bize bu dünyada hayal edemeyeceğimiz bir ev verdi. ‘Biz gerçekten ev sahibi miyiz?’ diye kendime bazen soruyorum. Valiliğe ve ilgililere teşekkür ederim. Bizle ilgilenen herkese teşekkür ediyorum. Harabe bir evde yağmurlu havada sürekli ıslanıyorduk. Güzel evi bize yapan kişinin sadece ismini biliyorum, kendisini görmedim, tanımıyorum. Rabbim bizlerin yüzünü güldüren bu kişinin de yüzünü güldürsün inşallah. Mutluluğumuzu dile getirmek çok zor. Harabe bir evden doğalgazlı temiz bir ev sahibi olduk” dedi.

Esma Arıcı ise, saray gibi bir ev sahibi olduklarını ve çocuklarıyla kendisinin hayal bile edemeyecekleri bir mutluluğa ulaştıklarını söyledi.



İş kadını Hayriye Yılmaz, “Sizin vesilenizle bu ailenin durumunu öğrenen Zeynal Abidin Erdem abimiz beni aradı. Ailemizle ilgili benden bilgi istedi. Mart ayında burada incelemede bulunduk. Evin hali ve ailenin hali perişandı. Yaklaşık 2 ay içerisinde insanların sağlıklı bir şekilde yaşayacağı bir ev yaparak aileye teslim ettik. Zeynal Abidin Erdem’e bu insanların yüzünü güldürdüğü için teşekkür ediyorum. O insanların bu insanları ve memleketi tanımadan elini uzatması çok anlamlıdır. Kardeşlerimiz evlerinde güle güle otursunlar. Hayra vesile olan sizlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Evin anahtarını teslim eden Emniyet Müdürü Metin Alper ise, “15 gün önce İstanbul’da çok değerli iş adamı Zeynal Abidin Erdem ile beraberdim. Sohbetimiz esnasında yapılan evden bahsederek gelip görmemi istedi. Ben de yapılan evi yerinde görerek, yapılan hayrın ne kadar güzel olduğunu yerinde müşahede ettim. Hayrı yapan Zeynal Abidin Erdem‘e ve bu hayra vesile olan Hayriye Yılmaz’a katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

