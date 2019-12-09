İHA'nın gündeme getirdiği şehitlik bakıma alındı Haberi

-Genel ve detaylar

-Yapılan şehit mezarları

-Genel ve detay görüntüler

-Şehit mezarlarından görüntüler

-Genel ve detaylar

-Abdurrahim Kiremitçi’nin açıklaması

-Arşiv Görüntüler



( KİLİS - ÖZEL) KİLİS



- Kilis'te, sınır hattında şehit olan askerlerin defin edildiği tarihi şehitlikteki mezarları bakımdan geçirilerek, şehitlerin mezarları yeniden yapıldı. Kilis Valisi Recep Soytürk, sınır hattında şehit olan askerlerin defnedildiği tarihi şehitlikteki mezarların bakımının yapılması için İl Özel İdaresine talimat vermesi üzerine eski şehitliğin bakımı onarımı ve şehitlerin mezarları yeniden yapıldı. 1960-1971 yılları arasında Suriye sınırında görev yaparken şehit olan Kilis 23’üncü Seyyar Sınır Jandarma Alayında görev yapan çok sayıda asker, Kilis Asri Mezarlık'ta defnedildi. O dönemde ulaşım imkanlarının kısıtlı olması nedeniyle memleketlerine gönderilemeyen şehit askerler için şehitlik oluşturulmuştu. İHA gündeme getirdi devlet sahip çıktı 50 yıldır unutulan şehitliğin İhlas Haber Ajansı



tarafından yapılan haberle gündeme getirilmesinden sonra Kilis Valisi Recep Soytürk, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Sümer’e şehitliğin bakım onarımı ile çevre düzenlenmesinin ve mezar taşlarının yapılması talimatını vermesinden sonra şehitlerin mezarları yeniden yapıldı. Şehitlikte çevre düzenlemesi de yapılacak. Şehitlik mezarlığına yakın yerde aile kabristanı bulunan Abdurrahim Kiremitçi, Aile mezarlıklarının yanında bulunan şehitlerin mezarlarını gönüllü olarak kendilerinin yaptığını ifade ederek, “Bundan yaklaşık bir ay önce sizlerin aracılığıyla duyurduk. Sağolsun Kilis Valimiz Recep Soytürk, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Sümer’e talimat vererek, şehitliği şuandaki haline getirilmesini sağladılar. Şehitliğin bu hale gelmesine vesile olanlardan Allah razı olsun, herkese teşekkür ediyorum. Bayrakları bayrak yapan üzerindeki kandır. Toprak eğer üzerinde ölen varsa vatandır. Tüm yetkililere teşekkür ediyorum. Şehitlikte çevre düzenlemesi yapılacak. Bende elimden geldiği kadar bundan sonrada ölene kadar şehitliği bakımını ben üsteleneceğim. Söz veriyorum” dedi.





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