İHA'nın duyurduğu Anne'ye Mersin Büyükşehir Belediyesinden yardım eli

-Anneni oğluna sarılması ve öpmesi

-Kader Aykan'ın engelli raporunu göstermesi

-Aykan'ın oğlunun yardımıyla yürüteç ile yürümesi

-Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler Dairesi Başkanlığı aracının eve gelmesi

-Tekerlikli sandalyenin araçtan indirilmesi

-Aracın Aykan'a teslim etmesi

-Aykan'ın tekerlekli sandalyeden görüntü

-Aykan'ın konuşması

-Oğul Deren Alkan'ın konuşması

-Arşiv



( MERSİN )- Mersin'de 6 yıl önce geçirdiği rahatsızlık sonucunda yürüyemez hale gelen ve akülü araba isteyen Kader Aykan'a Büyükşehir Belediyesi tekerlekli sandalye hediye etti- Aykan'a, doktor kontrolünden sonra akülü araç da verilecek- Aykan: "Mutluyum ama içimde halen bir hüzün var"- "Tedavimden sonraki hayalim akülü araba"- "Oğlumun annesiz kalmasını istemiyorum" MERSİN



- Mersin'de 6 yıl önce geçirdiği rahatsızlık sonucunda yürüyemez hale gelen ve akülü araba isteyen Kader Aykan'a Büyükşehir Belediyesi tekerlekli sandalye hediye etti Aykan, "Mutluyum ama içimde halen bir hüzün var. Çünkü benim tedavimden sonraki hayalim akülü araba. Oğlumun annesiz kalmasını istemiyorum" dedi.

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde yaşayan evli ve bir çocuk annesi Kader Aykan (30), 6 yıl önce geçirdiği bir rahatsızlık sonucunda neredeyse yürüyemez duruma geldi. Yüzde 74 engelli olan talihsiz kadın, yürüteç ve yakınlarının yardımı ile ancak bir kaç adım yürüyebilirken, yetkililerden yardım istedi. İhlas Haber Ajansı'nın



27 Mart'ta "Engelli annenin tek isteği oğlunun 23 Nisan’daki gösterisini izlemek" başlıklı haberiyle harekete geçen Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler Dairesi Başkanlığı ekipleri, genç kadının hayalini gerçekleştirmesi için ilk adımı attı. Kadına ilk etapta tekerlikli sandalye veren ekiplerin, doktor kontrolünden sonra akülü araç vermesi bekleniyor. Kader Aykan, mutlu olduğunu ancak içinde halen bir hüznün olduğunu söyledi.



Akülü sandalyenin kafasını çok karıştırdığını vurgulayan Aykan, "Olmayacak diye korkuyorum. Çünkü benim tedaviden sonraki tek hayalim akülü araçtı. Olsun istiyorum. Yetkililer veya bir hayırsever vermese de tabii ki de bundan sonra hayat devam ediyor. Ömür bir şekilde geçecek ama ben hayat şartlarımızın iyi olması için elimden geleni yapacağım. Artık para biriktirmeye başlayacağım. Günlük kenara ne koyabilirsem koyacağım. Bu 1 lira olur, 2 lira olur biriktireceğim. Böylece akülü araç parasını toplayacağım. Tek isteğim bu. KPSS'ye de hazırlanıyorum. Hani inşallah bununda bir faydası olur bana" diye konuştu.

"Oğlumun annesiz kalmasını istemiyorum" 23 Nisan'da oğlunu mutlu etmek istediğini vurgulayan Aykan, "Kafamdan geçen sadece bu. Onun mutluluğuyla ben mutlu olacağım. Zaten benim tek istediğim buydu. Ben 23 Nisan'da gösteriye gitmek, gösteriyi izlemek istiyorum. Oğlum desin ki 'annemde gelmiş, annemde burada.' Herkesin annesi varken oğlumunkinin yok olmasını istemiyorum. Bugüne kadar hep tek başınaydı, hep boynu büküktü. Bana bazen şaşırıyor nene diyor. Oğlumun bu durumlara düşmesini istemiyorum. Oğlumun annesiz kalmasını istemiyorum. Oğlumla zaman geçirmek istiyorum. Benim oğlumla geçirmek istediğim zamanlar var. Ben onunla dışarı çıkmak, parkta gezmek istiyorum" şeklinde konuştu.

"Maddi durumum yok diye Ankara'ya gidemiyorum" Maddi durumu olmadığı için Ankara’ya gidemediğini vurgulayan Alkan, “Ankara’ya gitmem lazım. Öyle bekliyorum. Şu anda olduğum yerde duruyorum. 2 yıldır Ankara'daki doktorumla hiç görüşmedim, konuşmadım. Konuşmam, görüşmem gerekiyor. Bu yüzden de 2 yıldır geriye doğru gidiyorum. Kesin bir teşhis yok ama beyinde lezyon var. Bu lezyonlarda denge merkezini etkiliyormuş. O yüzden dengemi sağlayamıyorum. Buradaki doktorların hiçbiri bana umut vermiyor. Bu hastalığın tedavisi başka bir yerde var mı yok mu onu bilmiyorum. Çünkü bana hiçbir şekilde yön göstermiyorlar. Keşke bir umut verseler bana” ifadelerini kullandı.

