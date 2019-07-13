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13 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
İHA'nın 15 Temmuz sergisi Yıldırım Belediyesi’nde açıldı

İHA'nın 15 Temmuz sergisi Yıldırım Belediyesi’nde açıldı

- vatandaşların sergiyi gezmesi

Emperyalizm Gaziler Muhabir Fotoğraf Sergisi Darbe Girişimi 

-- Belediye başkanı Oktay Yılmaz'ın sergiyi gezmesi ve bilgi alması
-- İHA Bursa Bölge Müdürü İhsan Altıkardeş'in fotoğrafları anlatması
-- Oktay Yılmaz ile röportaj
-- sergide yer alan fotoğraflardan detaylar

( BURSA ) BURSA

- 15 Temmuz hain darbe girişiminde İHA muhabirleri tarafından çekilen fotoğraflardan oluşan sergi Yıldırım Belediyesi hizmet binasında açıldı. İhlas Haber Ajansı

ve Yıldırım Belediyesi iş birliği ile düzenlenen 15 Temmuz fotoğraf sergisi bir hafta boyunca Yıldırım Belediyesi hizmet binasının girişinde açık kalacak. 60 fotoğrafın yer aldığı sergide, 15 Temmuz gecesi ve 16 Temmuz sabahı yaşananlar anlatılıyor. İhlas Haber Ajansı Bursa Bölge Müdürü İhsan Altıkardeş, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’a sergide yer alan fotoğraf hakkında bilgi verdi. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize Allah’tan şifalar diliyorum. 15 Temmuz hem bir darbe girişimi hem de direnişin sembolü oldu. İkinci bir İstiklal Mücadelemiz oldu. Bu anlamda bu milletin yüreğinin tanklardan, toplardan, bütün silahlardan daha büyük olduğunu bir daha göstermiş oldu. Allah bizlere bir daha böyle acı olaylar göstermesin. Bu olay bizim silkinmemize sebep oldu. Biz emperyalizmin her türlü oyununa karşı birlik ve beraberliğimizi korumamız gerektiğinin ifadesiydi” dedi.
Yaşanan bu süreçte İhlas Haber Ajansı’nın sürecin sonlanması noktasında çalışanlarıyla birlikte darbenin püskürtülmesine destek verdiğini belirten Yılmaz, “Ben bu anlamda İHA çalışanları ve yönetimini tebrik ediyorum” diye konuştu.
Sergiyi gezdikten sonra acı hatıraları gözlemleme fırsatı yakaladığını sözlerine ekleyen Yılmaz, “Sergiyi gezdiğimde gördüm ki hem acı hatıralar, hem de geleceğe dair ümitlendiren, cesaretlendiren fotoğraflar var. Biz de bu sergiyi belediyemize gelen bütün vatandaşlarımızla paylaşmak istedik. 60 fotoğraftan oluşan bu sergiyi 1 hafta boyunca gelip görebilirler” diye konuştu.
(SD-İHS-MŞ)
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