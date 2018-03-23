İHA muhabiri onarılan termal kuyudan fışkıran suyun azizliğine uğradı. O anlar Kameraya böyle yansıdı Haberi

--Muhabiri ıslaması



( ANKARA ) ANKARA



- Ankara'nın Kızılcahamam İlçesinde KHJ 1 kuyusunda onarım çalışmaları tamamlandı. Yapılan çalışmayı görüntüleyen İHA muhabir kuyudan aniden fışkıran termal suyun azizliğine uğradı. Kızılcahamam Belediyesi Jeotermal A.Ş. tarafından acılan KHJ 1 kuyusuda bulunan üretim borusunun kopması sonucunda başlatılan tamir çalışmaları tamamlandı. Kuyu içerisinde bulunan laynır borusunun 165 metre derinlikte kopması sonucu suya toprak karışması nedeniyle tıkanmalar oluştuğundan Belediye tarafından başlatılan temizleme çalışmaları başarılı bir şekilde tamamlandı. Sıcak suyun kuyudan çıkarılması esnasında birden bire çıkan sıcak su etrafta bulunanların ve İHA muhabirin üzerine fışkırdı. Yaşanan bu anlar kamera tarafından görüntülendi.

