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25 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
İHA, HDP önünde eylem yapan annelerle destekçilerini bir araya getirdi

İHA, HDP önünde eylem yapan annelerle destekçilerini bir araya getirdi

DİYARBAKIR

Oturma Eylemi Gözyaşı Teröristler 

-Annelerden görüntü
-Destekçilerle telefon konuşmaları
-ADANA
-DENİZLİ

( DİYARBAKIR )- Türkiye Diyarbakır anneleri için toplandı- HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki annelerin oturma eylemi 23'üncü güne girdi- Sesleri çığ gibi büyüyen annelere Türkiye'nin dört bir yanından destek açıklamaları geldi- Denizli ve Adana'daki açıklamaları cep telefonlarından izleyen Diyarbakır anneleri, destekleri için herkese teşekkür etti DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da çocukları PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül'de HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan annelerin yardım çığlığı tüm ülkeyi sardı. Türkiye'de eş zamanlı olarak yapılan basın açıklamalarını cep telefonlarından izleyen anneler, destekleri için tüm Türkiye'ye teşekkür etti.Sivil Toplum Kuruluşlarının kadın temsilcileri 81 ilde eş zamanlı olarak bir araya gelerek Diyarbakır annelerine destek açıklamalarında bulundu. Destek açıklamalarına kayıtsız kalmayan Diyarbakır anneleri, etkinlikleri cep telefonlarından takip eti. Denizli ve Adana'daki kadınlarla görüşen Diyarbakır anneleri, desteklerinden dolayı kendilerine teşekkür etti."Tüm dünyadan da destek bekliyoruz"Cep telefonu ile destek yürüyüşleri yapılan illere bağlanan Özlem Yıldız, destek veren herkese teşekkür etti. Yıldız, "10 ay önce PKK'lı teröristler tarafından Kuzey Irak'a kaçırılan Dicle Üniversitesi Kimya Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi oğlu Özgür Ödümlü'nün ablasıyım, Ordu'dan Diyarbakır'a geldim. Ben hepsine çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun yanımızda olan veya olmayanlara. Bizlere verilen bu destekten dolayı biz daha güçlü olduğumuzu his ediyoruz ve bir şey olacağına gerçekten çok inanıyoruz. Herkesten de destek bekliyorum, gerekirse tüm dünyadan destek versin. Sadece Türkiye’den değil, çünkü annelerin gözyaşı hep aynı. Benim ki kırmızı başkasının mavi değil. Benim kardeşim olabilir ama bende bir anne adayıyım. Allah bu acıyı hiç kimseye göstermesin, ne dostuma ne de düşmanıma. Hiç bir anneye bu acıyı yaşatmasın” diye konuştu.

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