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10 Şubat 2020 Pazartesi günü yayınlandı
İHA ekibinin eksi 20 derecede zor anları kameraya böyle yansıdı

İHA ekibinin eksi 20 derecede zor anları kameraya böyle yansıdı

Yoldaki tipi

Mahsur Kaldı Jandarma İhlas Kamera Kar Yağışı 

-İHA ekibinin mahsur kalması
-Yapılan çalışmalar
-Anons
-Detay

( VAN ) VAN

- Van’ın Çaldıran ilçesinde yasa dışı yollarla yurda girerken donarak öldüğü yönünde ihbarı alınan 13 düzensiz göçmen ve kapatılan Çaldıran-Doğubayazıt kara yolu için bölgeye giden İhlas Haber Ajansı

ekibi, araçlarının karda kalmasıyla zor anlar yaşadı. İran sınırındaki Çaldıran ilçesinde yasa dışı yollarla yurda girerken donarak öldüğü yönünde ihbarı alınan 13 düzensiz göçmenle ilgili sabah saatlerinde arama çalışmaları için bölgeye UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgede yapılacak çalışmalarla ulaşıma kapatılan Çaldıran-Doğubayazıt kara yolundaki gelişmeleri takip etmek için Çaldıran ilçesine bağlı Soğuksu Mahallesi’ne giden İHA Van Bölge Müdürü Şükrü Akyüz ve İHA Muhabiri Yılmaz Sönmez, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı. Eksi 20 derecede tipinin yola savurduğu kara saplanan araçlarını kendi imkanlarıyla uzun süre çıkartamayan İHA ekibi, yoldan geçen bir pazarlama aracını durdurdu. Pazarlamacının desteğiyle araç halat yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Kara saplanan aracın çıkarılması sırasında maddi hasar meydana gelirken, İHA ekibi ise yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle arama çalışmalarının yarına bırakılmasıyla Çaldıran ilçe merkezine döndü.
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