Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
İHA Bölge Müdürü Ayhan Türkez’e anlamlı ödül

İHA Bölge Müdürü Ayhan Türkez’e anlamlı ödül

İstiklal Marşının okunması

Sosyal Medya Ödül Töreni İhlas Farkındalık 

-Salondan detay
-Öğrencilerin gösterisi
-Ayhan Türkez ödül alması
-Halk Ozanı Mustafa ruhani ödül
-Kuranı kerim tilaveti
-Yavuz Demir konuşması
-Bar ekibi
-Konser

( ERZURUM ) ERZURUM

- Anadolu Gençlik Zirvesi tarafından düzenlenen törenle Yılın Enleri ödüllendirildi. İhlas Haber Ajansı Erzurum Bölge Müdürü Ayhan Türkez de “Yaşarken Kıymet Bil” sloganıyla düzenlenen törende ödül almaya hak kazandı. Anadolu Gençlik Zirvesi tarafından sosyal medya ve anket üzerinde yapılan değerlendirmede sanat, iş, spor ve medya dünyasından önemli isimler plaketle ödüllendirildi. Tören öncesi konuşan Anadolu Gençlik Zirvesi Platformu Başkanı Eğitimci Yavuz Demir, “Yaşarken Kıymet bil sloganıyla kamuoyunda bir farkındalık oluşturmak, birlik ve beraberliğimiz için, kendi değerlerimize sahip çıkmak adına böyle bir etkinlik gerçekleştirdik. Birbirimizin değerini şimdi bilelim. Uzaklaşınca değil. Onun anısına düzenlediğimiz bir tören. Ödül alan tüm değerlerimizi kutluyorum” diye konuştu.
İstiklal Marşının okunmasının ardından Kuranı Kerim tilaveti okundu. Öğrenciler ve sporcuların gösterilerinin ardından ödül törenine geçildi. Törende İhlas haber Ajansı Erzurum Bölge Müdürü Ayhan Türkez de ödül almaya hak kazandı. Türkez ödülünü Palandöken Belediye Başkan Yardımcısı Ensar Özdemir’in elinden aldı. Tören de ödül alan sanatçılarda meni bir konser verdi. (ŞG-AT-Y)
İlgili Foto Galeriler
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
İşinize yarayacak pratik bilgilerİşinize yarayacak pratik bilgiler
Hayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren CapslerHayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren Capsler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı