İguanasıyla yolcu taşıyor İzle

-İguana’nın Alptekin’in omzuna çıkması

-İguana ile Alptekin’in taksiye yolcu alması

-Alptekin’in Akif’i sevmesi

-Vatandaşlardan görüntü

-Alptekin’in konuşması

-Özgüvercin’in konuşması

-detay görüntüler



( DİYARBAKIR -ÖZEL) - Diyarbakırlı bir taksici, iguanasıyla kentin sokaklarında direksiyon sallıyor - Görenlerin önce korktuğu ardından da ısınmalarıyla keyifli bir yolculuğa çıktığı iguana, vatandaşların meraklı bakışları arasında sahibinin omzunda şehri turluyor DİYARBAKIR



- Diyarbakırlı 26 yaşındaki taksici Ensari Alptekin, 2 yıl önce aldığı iguanasıyla birlikte direksiyon sallayarak müşterileri istedikleri adreslere ulaştırıyor. Diyarbakır’da yaklaşık 6 yıldır taksicilik yapan Ensari Alptekin, iki buçuk yıl önce arkadaşının vasıtası ile bir İguana satın aldı. İlk başlarda aldığı iguanayla nasıl ilgileneceğini bilmeyen Alptekin, bir süre internetten yaptığı araştırmanın sonunda hayvanını nasıl besleyeceğini öğrendi. İlk başlarda saldırgan tavırlar sergileyen hayvan, sahibine alıştıktan sonra ayrılmaz bir ikili oluşturdu. Omzundan indirmediği iguanasıyla birlikte müşterilerin karşısına çıkan Ensari Alptekin, Diyarbakır’da müşterilerini sıra dışı bir yolculuğa çıkarıyor. “Müşterilerin bazıları korkuyor, bazıları fotoğraf çektiriyor” Takside iguanasıyla birlikte müşteri bekleyen Ensari Alptekin, egzotik hayvanıyla yaşadığı zamanları İhlas Haber Ajansı



muhabirine anlattı. İki yıldan biraz fazla zamandan beri iguanasıyla birlikte olduğunu kaydeden Alptekin, iguanayı ilk aldığında hayvanın 3 aylık olduğunu söyledi.



Yaz, kış, gece, gündüz hep beraber olduklarını aktaran Alptekin, “İguanayla çok güzel bir dostluğumuz var. Elimden geldiğince ona ilgi göstermeye çalışıyorum. Taksiye binen müşterilerin bazıları iguanayı görünce korkuyor, bazı müşteriler de sevip fotoğraf çektiriyor. Kimileri güvercin, muhabbet kuşu, kedi, köpek besliyor ben de İguana besliyorum. Bu daha uysal bir hayvandır. Biz onunla ilgilendiğiniz zaman o kendi sevgisini size gösterir. Asla insanlara karşı saldırgan değildir. Beslenme konusunda bir sorun yok, yediği malzeme zaten salatalık, marul, elma, cennet hurması, kivi, muz, en çok da ıspanak ve pırasa tüketiyor. Bu hayvanlar otçul hayvanlardır, etçil değillerdir. Et yedikleri zaman ömürleri 7 yıl sürer, erkeklerin boyu iki metreye kadar dişilerin boyu da bir buçuk metreye kadar çıkabiliyor. İguanayı görünce korkan çok oluyor ama çoğu kişi fotoğraf çektirmeye çalışıyor” dedi.

Taksiye binen müşterilerden Mustafa Adnan Özgüvercin, taksiye ilk bindiğinde hayvanı gördüğü zaman farklı bir duygu içine girdiğini fakat daha sonra alıştığını söyledi.



Özgüvercin, “Daha önce böyle bir hayvanı hiç görmemiştim şimdi canlı canlı karşımda duruyor. Hayvanları sevmek çok güzel bir duygu, ben iguananın bulunduğu takside yolculuk yaparım, bunu da Diyarbakırlılara tavsiye ederim” diye konuştu.



