- İğne sonrası bacağını kullanamıyor Haberi

-BURHAN ALTUNEL ACIKLAMALARI



( SİNOP ) SİNOP



- Sinop’ta bir vatandaş, hastanede yapıldığı iğne sonrası felç kaldığını iddia ederek Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) şikayette bulundu. Sinop’ta esnaflık yapan Burhan Altunel, 3 Ekim 2018 tarihinde sabah saat 06.50 sıralarında “bel ağrısı” şikayetiyle Sinop Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisine başvuruda bulundu. İddiaya göre, Altunel’i tedavi eden görevli doktor, ağrı kesici için iğne vurulmasını istedi. Hemşire tarafından iğnesi yapılan Burhan Altunel iğne sonrası sedyeden inerken sol ayağını kullanamadığını fark etti. “Siyatik sinir kesilmesi, siyatik yaralanma sonucuna varıldı” Yaşadığı olayı anlatan Burhan Altunel, “Belimde bir ağrı oluşması nedeniyle 3 Ekim'de Sinop Atatürk Devlet Hastanesine müracaat ettim. İğne yaptılar. Orada sedyeden kalkamadım. Ayağımın tamamını ağrı sarmıştı. Sonra yumuşatıcı bir krem verip ‘2 saate bir şeyin kalmaz’ deyip gönderdiler. Akabinde 2 gün sonra tekrar gittiğimde ağrılarımın olduğunu söyledim. Ağrılarım var yardımcı olun dedim. Başhekimliğe gittim. O da beni hasta hakları birimine yönlendirdi. Oradan çıktım sonra bir doktora müracaat ettim. Doktor da ‘sana olan olmuş sana ben vitamin hapı vereyim’ dedi o da öyle gönderdi. Daha sonra Samsun’da özel bir hastaneye müracaat ettim. Orada emarım çekildi. EGM’lerime bakıldı. Siyatik sinir kesilmesi, siyatik yaralanma sonucuna varıldı. Sonra, Sinop’tan sonuç alamadığım için, CİMER’e yazı yazmak zorunda kaldım. CİMER’den de bana cevap olarak, kendi ihmallerinin olmadığını beyan ettiler. Oysa Samsun ve Sinop'taki doktorların söylediği 6 ay ayağa kalkamayacağımı ve bu yaralanmadan eser kalabileceğimi beyan ettiler. Sonuç bu. Ben iş adamıyım. Yaklaşık 100 milyara yakın zararım var. İçim kan ağlıyor. 10 kilogram zayıfladım. Ayağımda 4 santimetre incelme var" dedi.

Hastane yetkilileri ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.

