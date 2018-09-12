IGMG'den AA'ya ziyaret - SARAYBOSNA

: - IGMG Gençlik Teşkilatı heyetinin Anadolu Ajansının (AA) Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna 'daki temsilciliğini ziyaret detaylarıIGMG'den AA'ya ziyaretSARAYBOSNA (AA) - İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Gençlik Teşkilatı heyeti, Anadolu Ajansının (AA) Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna 'daki temsilciliğini ziyaret etti.AA'nın Boşnakça, Hırvatça, Sırpça (BHS) Editörü Hakan Çelik, IGMG Gençlik Teşkilatı Başkanı Ünal Ünalan ve beraberindeki heyete kurumun bölgedeki çalışmaları hakkında bilgi verdi.Çalışanlarla bir süre sohbet eden Ünalan, AA'nın IGMG'nin çalışmalarını kamuoyuna doğru şekilde yansıtmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek başarılar diledi.IGMG'nin coğrafi terimlerle sınırlandırılmaması gereken bir kurum olduğunu kaydeden Ünalan, gençlik teşkilatı olarak 60 bin civarında gence ulaştıklarını aktardı.Bosna Hersek'te bulunma nedenlerine de değinen Ünalan, 26 ülkeden IGMG gençlik teşkilatları başkanlarının katılımıyla 14 Eylül Cuma günü Saraybosna 'da toplantı gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.