Iğdırlılar Leyla ve Eylül için toplandı

-STK'lar adına basın açıklamasını okuyan Eğitim Bir-Sen Başkanı Erkan Çiğdem



( IĞDIR ) IĞDIR



- Iğdır’da Sivil Toplum Kuruluşları, Ağrı’nın Bezirhane köyünde bayramın ilk günü kaybolan ve cansız bedeni bulunan 4 yaşında ki Leyla Aydemir için basın açıklaması yaptı. Öğle namazının ardından Ulu Cami önünde toplanan Sivil Toplum Kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar minik Leyla ve Eylül için toplandı. Sivil Toplum Kuruluşları adına basın açıklamasını okuyan Eğitim Bir-Sen Başkanı Erkan Çiğdem, son günlerde ülkede çocuklarla ilgili kayıp, istismar ve katledilme haberleri geliyor geldiğini ve tüm ülkeyi büyük kaygıların eşiğine getirdiğini belirtti.

Çiğdem, “Önce Ankara Polatlı'da kaybolan 8 yaşında ki Eylül, daha sonra Ağrı'da Bayramın ilk günü kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'den vahşet kokan acı haberler aldık. Kayıp çocuk vakaları artıyor, çocuk istismarı çoğalıyor ve çocuk cinayetleri sıradanlaşıyor. Sosyal medya tepkisinin dışında hiçbir adım atılmıyor. Bu olaylar bizi bir gerçeği bir daha düşünmeye davet ediyor ve geleceğimiz için acil tedbirler almamız, suçlulara hak ettiği cezayı vermemiz, önleyici ve koruyucu nitelikte uzun vadeli politikalar belirlememiz gerekiyor. Maalesef, mesele sadece iki çocuğumuzun katledilmesiyle sınırlı değil. 2017 yılında 387 çocuk cinsel istismara uğradı. TÜİK verilerine göre 2008-2016 yılları arasında 104 bin 531 çocuk için kayıp başvurusu yapıldı. 2016 yılında 11 bin 691 çocuk kayıp olarak bildirildi.

Kayıp bildirimi yapılan çocukların maalesef yüzde biri bulunamıyor. Dolayısıyla, kaybolan, bulunamayan, istismara uğrayan veya katledilen çocuk vakaları bu ülkenin mutlaka çözmesi gereken temel meselelerinden birisidir” dedi.

(ET-AT)

