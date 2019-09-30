Iğdırlılar kitap okuma etkinliğinde buluştu İzle

-IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. MEHMET HAKKI ALMA'NIN KONUŞMASI

-KİTAP OKUYAN VATANDAŞ VE ÖĞRENCİLERDEN DETAY

-IĞDIR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNDEN FURKAN ARAT'IN KONUŞMASI

-NURSELİN ÇAKMAK İSİMLİ VATANDAŞIN KONUŞMASI



( IĞDIR ) IĞDIR



- Iğdır Üniversitesi ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) işbirliğiyle okuma şenliği düzenlendi.

Iğdır Tuzluca yolu üzerinde bulunan Kent Ormanı'nda düzenlenen okuma şenliğinde konuşan Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, böyle önemli bir organizasyonda bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Alma, “Iğdır’da önceden de okuma programı yapmıştık. Iğdır Üniversitesi olarak Iğdır’da ilkleri gerçekleştiriyoruz. Okuma çok önemli bir husus ve önemli bir ibadet aslında. Nasıl namaz kılmaya, hacca gitmeye vakit ayırıyorsak, aynı şekilde kitap okumaya da vakit ayırmalıyız. Çünkü kitap okumak çok önem arz ediyor. Şu anda maalesef dünyamızın 750 milyona yakını okuma konusunda mahrum durumdadır. 750 milyon bayan şu an okumamakta. Bayanlar biliyorsunuz evlatlarımızın annesi. Bir çocuğun dünyaya gelince ilk hocası, mürebbisi, annesi olan bayanlardır. Dolayısı ile mihenk taşları çok sıkıntılı bir durumda. Ama yine de çok ümitliyiz. Bunun nispeti oranı takriben yüzde 10’a kadar inmiş durumda. Aşağı yukarı 50 sene önce okumama oranı yüzde 50 iken, bu oran şu anda yüzde 10’lara inmiş vaziyettedir. İyiye doğru bir gelişme söz konusu” dedi.

Topluluk olarak okuma etkinliğine katıldıklarını belirten Iğdır Üniversitesi öğrencilerinden Furkan Arat, “Iğdır Üniversitesi Kitap Topluluğu olarak burada bulunmaktan çok mutluyuz. Bu güzel etkinliğin bir parçası olmak ve kitap okumak için burada buluşuyor olmak gerçekten çok büyük anlam ifade ediyor” şeklinde konuştu.

Yapılan etkinliğin çok önemli olduğunu ifade ederek Iğdır Üniversitesi Rektörüne teşekkür eden Nurselin Çakmak ise, “Türk Dili ve Edebiyatı öğrencisi olarak okumanın ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Öğrencilerin okumaya teşvik edilmesi için daha fazla çalışmaların yapılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.Etkinlik, öğrenciler tarafından toplu kitap okunması ile son buldu.

