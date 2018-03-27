Iğdırlı aileler parklara kamera takılmasını istiyor

-Çocukların parklarda oyun oynaması detay

-Parkta oyun oynayan çocukların aileleriyle röp.



( IĞDIR ) IĞDIR



- TGRT Haber ve İhlas Haber Ajansı'nın başlatmış olduğu “Parklara Güvenlik Kamerası Takılsın” kampanyasına Iğdır’dan da destek geldi. Son yıllarda ülke genelinde çocukların kaçırılması ve cinsel istismara uğramasının önüne geçilmesi için, TGRT Haber ve İhlas Haber Ajansı tarafından başlatılan “Parklara Güvenlik Kamerası Takılsın” kampanyasına Iğdırlı vatandaşlarda destek verdi. Aileler, yetkililere seslenerek Iğdır’da bulunan bütün parklara kamera takılmasını istediler. TGRT Haber ve İhlas Haber Ajansı'nın başlatmış olduğu bu kampanyaya destek veren bir anne, “Güvenlik kamerası takılırsa hem bizim hem de çocuklar için çok iyi olur. Kendimizi daha güvende hissederiz” dedi.

Iğdır’da bulunan bütün parklara güvenlik kamerası takılmasının şart olduğunu belirten başka bir anne ise, “Çocuklarımızın güvenliği için güvenlik kamerası sistemi şart. Gece veya gündüz parkta oynarken daha iyi olur. Çocuğun başına bir şey geldiğinde ne olduğunu görebiliriz” şeklinde konuştu.



