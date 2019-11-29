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29 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Iğdır yoğun sis altında İzle

Iğdır yoğun sis altında İzle

sisten görüntü

-caddelerden ve yollardan görüntü
-detaylar

( IĞDIR ) IĞDIR

- Iğdır'da sabah erken saatlerinde etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi. Iğdır şehir merkezi sabahın erken saatlerinde sisle kaplanırken, sürücülerin görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Sürücüler, yoğun sisten dolayı oluşabilecek kazalardan kaçınmak için hızlarını düşürerek, sis farı ve dörtlülerini yakarak trafikte seyretti. Şehir merkezi sisin içinde adeta kayboldu.
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