Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Iğdır Üniversitesi'nin akademik yıl açılışı

Iğdır Üniversitesi'nin akademik yıl açılışı

- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması - Rektör Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma'nın konuşması - Akademik unvan alan personelin belgelerinin verilmesi - Fotoğraf, dokuma, el işçiliği eserlerinden oluşan sergiden detaylar Iğdır Üniversitesi’nde akademik yıl açılışıIĞDIR (AA) - Iğdır Üniversitesi'nde 2018 - 2019 akademik yılı açılışı yapıldı. Iğdır Üniversitesi Karaağaç Kampüsü'nde düzenlenen programa, Iğdır Valisi Enver Ünlü, Iğdır Belediye Başkanı Murat Yikit, AK Parti Kars milletvekilleri Ahmet Arslan, Yunus Kılıç, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende konuşan Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alma, bilimin temel amacının insana hizmet etmek olduğunu ve üniversitelerin bu amaca en iyi hizmet sunan kurumlar olduğunu söyledi.

Iğdır Üniversitesi olarak temel ilklerinin insanlığa hizmet etmek olduğunu ifade eden Alma, şöyle konuştu:"Ülkemiz son yıllarda bir kalkınma sürecine hızla girmiştir. İçten ve dıştan saldırılara ve tüm engellere rağmen bu sürecin olumlu yönündeki seyri değişmemiştir. Bununla birlikte düşmanlar kaybettikçe, daha fazla saldırganlaşmakta ve daha fazla hırçınlaşmaktadırlar. Bu saldırıları bertaraf etmenin, etkisiz kılmanın tek yolu, daha güçlü bir Türkiye için çalışmakla olur. Bu manada biz de üniversiteler olarak Türkiye'nin daha güçlü olması yönünde enerjimizi sarf etmekteyiz."AK Parti Kars milletvekilleri Ahmet Arslan ve Yunus Kılıç'ın da konuşma yaptığı programda, profesörlük ve doçentlik ünvanı alan akademisyenlere belgeleri takdim edildi.Program, katılımcıların açılan el sanatları sergilerini gezmesiyle son buldu.

Profesör El Sanatları Öğrenciler Saldırı 

İlgili Foto Galeriler
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Rusya'nın Suriye'deki Hava SaldırılarıRusya'nın Suriye'deki Hava Saldırıları
İstanbulda nefes kesen operasyonİstanbulda nefes kesen operasyon
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Bu Güne Kadar Yumruk Yiyen SiyasetçilerBu Güne Kadar Yumruk Yiyen Siyasetçiler
Suriye'de Bombalı Saldırı (10 Şubat 2012)Suriye'de Bombalı Saldırı (10 Şubat 2012)
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı