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11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
Iğdır Ovası’nda bal küpü hasadı Video

Iğdır Ovası’nda bal küpü hasadı Video

Kavun tarlasından detay

Organik Tarım Tarım Görece Aşırı Yağış Bulduk 

-Ekilen Kavunlardan detay
-Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Yolcu ile röportaj
-Örnek çiftçi Alican Akçan ile röportaj

( IĞDIR -ÖZEL) IĞDIR

- Iğdır merkeze bağlı Oba köyünde yetiştirilen Kavun’un hasadına başlandı. Iğdır’a bağlı Oba köyünde ikamet eden ve yaklaşık 15 yıldır çiftçilik yapan Alican Akçan, yetiştirdiği organik Kavun’un hasadına başladı.
Iğdır’ın toprak bakımından çok zengin olduğu, yetişmeyen meyve ve sebzenin olmadığını belirten Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Yolcu, “Iğdır’da her ürün yetişiyor ve bunlardan bir tanesi de kavun. Bu yıl 30 bin ton civarında bir rekolte bekliyoruz. Daha fazla olabilir fakat ilkbaharda ki aşırı yağışlardan dolayı 25 ila 30 bin civarı bir rekolte bekliyoruz. Her yörede olduğu gibi bizim yöre tohumun da kendine has koku ve aroması var. Doğu Anadolu bölgesinin sebze ihtiyacının çoğunu Iğdır karşılıyor diyebiliriz. Coğrafya ve iklim toprakların verimli olmasını sağlarken, Aras Nehri’ninde yanımızdan geçmesi sulama şartlarının çok iyi olmasına neden oluyor. Yaklaşık %80 civarında tarım alanlarımız sulanıyor. Tabi gönül ister ki salma sulama şeklinde değil de daha modern yağmurlama ve damla sulama şeklinde olsun. Özellikle son dönemlerde modern sulama teknikleri hakkında vatandaşlarımızın bilinçlendiğini görüyoruz. İnşallah modern sulamaya geçeriz” dedi.
Yetiştirdiği ürünlerin hepsinin doğal olmasına önem verdiğini belirten örnek çiftçi Alican Akçan, “Iğdır’da ilk olarak Malçlama yöntemi denedik ve başarılı olduk. Yaklaşık 40 gün önce hasat çıkardık ve daha sonra organik tarıma yöneldik. Kavun, Karpuz, Domates ve diğer ürünlerimiz organik olmazsa olmazımızdır. Organik olmasındaki amacımız reklam değil. İnsanlar gönül rahatlığıyla yesin ve bütün çiftçiler organik tarıma yönelsin” şeklinde konuştu “Bin yıllık tohumlarımız bal küpüdür” Ekilen tohumların ata ve dededen kalan organik tohum olduğunu belirten Akçan, “bu tohumlar sandık altında ata ve dededen kalan tohumlardır. Bizde bu tohumları bulduk getirdik ektik ve devam ettirmeye çalışıyoruz. Birazdan keseceğiz sizde göreceksiniz içi bal küpüdür. Geç ektiğim ve yağan yağmurdan fazla etkilenmediği için hasattan çok memnunum. Kavunun tarlada kilogram fiyatı şuan 2 TL. Bu sene çok bereketli bir yıl oldu. Ürünleri bölge illerin yanı sıra Almanya, Rusya gibi ülkelere ihraç ettim. Iğdır, bölgenin meyve ve sebze ihtiyacını karşılamakla kalmıyor, bölgenin meyve ve sebze deposunun ana vatanıdır. Doğu Anadolu bölgesinde bir Ege var oda Iğdır’dır. Bunun en büyük sebebi Ova ve iklimin sıcak, toprağının ise çok verimli olmasıdır” ifadelerini kullandı.
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