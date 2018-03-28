Iğdır, kayısısını festivalle tanıtacak

- Kayısı bahçelerinden görüntüler - Iğdır Valisi Enver Ünlü'nün konuşması - Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Özkan Yolcu'nun konuşmasıIĞDIR (AA) - HÜSEYİN YILDIZ - "Doğu'nun Çukurovası" olarak nitelendirilen Iğdır 'da bu yıl düzenlenecek festivalle, kentte üretilen ve lezzeti ile öne çıkan kayısı türlerinin tanıtılarak yurt dışında pazarlanması hedefleniyor.Sofralık ve sanayilik kayısı üretiminde Türkiye'de ilk sıralarda yer alan Iğdır 'ın tanıtılması için Iğdır Valiliği ile Iğdır Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.Türkiye'de sadece Iğdır 'da yetişen ve "şalak" adı verilen sofralık kayısının yanı sıra meyve suyu ve püre yapımında kullanılan kayısı türlerinin yurt içi ve yurt dışında tanıtılması için kentte kayısı festivali organize edilecek. Iğdır Valisi Enver Ünlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Iğdır kayısısının yurtta üretilen en lezzetli kayısılar arasında olduğunu söyledi.
Bu kayısının tanıtılması için çeşitli çalışmaların yürütüldüğünü belirten Ünlü, şu bilgileri paylaştı:"Kayısı hasadının başladığı dönemde bu ürünü tanıtmak için festival yapmayı planlıyoruz. Festivalle, çiftçilerimizin daha iyi gelir elde etmesi için kayısımızı Türkiye'nin yanı sıra özellikle Rusya ve Türk cumhuriyetlere tanıtıp bu ürüne rağbetin artmasını hedefliyoruz. Festival için İl Özel İdare, tarım müdürlüğü ve valiliğimiz olarak koordineli çalışıyoruz." Iğdır Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Özkan Yolcu da festivalin üretici için daha iyi gelirli bir pazar oluşturacağına işaret ederek, "Biz üretim sezonunda rekolte iyi olduğu zaman pazar sıkıntısı yaşıyoruz. Kayısımızı tanıtmak için geçen yıl yurdun birçok iline kayısı gönderdik." dedi. - "Kayısımız gerçekten sevilen, sofralık bir kayısı"Kayısıyı yurt içinin yanı sıra yurt dışına da pazarlamak istediklerine dikkati çeken Yolcu, "Kayısımız gerçekten sevilen, sofralık bir kayısı. Amacımız festivalle kayısımızı tanıtıp pazar sorununu ortadan kaldırarak bu kadar lezzetli meyveyi insanlara yedirmek." ifadesini kullandı.Yolcu, bu yıl sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle kayısı ağaçlarının erken çiçek açtığını hatırlatarak, herhangi bir don riski yaşamamaları halinde 35 bin ton kayısı rekoltesi beklediklerini sözlerine ekledi.Kentteki festivalin, kayısı hasadının gerçekleştirileceği mayıs sonu ya da haziran ayı başında organize edilmesi planlanıyor.