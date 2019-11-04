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04 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Iğdır'ın yüksek kesimleri kar ile kaplandı

Iğdır'ın yüksek kesimleri kar ile kaplandı

YÜKSEK KESİMLERE YAĞAN KAR DETAY

Hava Sıcaklığı Güneşli 

-ÇOBANIN HAYVANLARI İLE BİRLİKTE KAR ALTINDA YÜKSEK KESİMLERDEN KÖYE İNMESİ

( IĞDIR ) IĞDIR

- Iğdır’a bağlı yüksek kesimlerde bulunan köyler kar ile kaplandı. Şehir merkezinde havanın açık ve güneşli olduğu görülürken yüksek kesimlere ise kar yağdı. Iğdır’a bağlı yüksek kesimlerde bulunan Karagüney ve çevre köyler kar ile kaplandı. Karın yağmasıyla yüksek kesimlerde sıcaklık baya düşerken, Iğdır merkezde ise hava sıcaklığı 5 derece olarak kaydedildi.
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