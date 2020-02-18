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18 Şubat 2020 Salı günü yayınlandı
Iğdır’ın yüksek kesimleri beyaza büründü İzle

Iğdır’ın yüksek kesimleri beyaza büründü İzle

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ BAHÇESİNDE AĞRI DAĞI DETAY

Köy Yolları Yağan Kar Yağışı 

-HAVADAN AĞRI DAĞI DETAY
-SUVEREN KÖYÜNDEN DETAY

( IĞDIR ) IĞDIR

- Ağrı Dağı etekleri ile. 5 bin 137 metrelik rakımıyla, Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağının etekleri ile Türkiye'nin en doğusunda yer alan ve "Doğu'nun Çukurovası" olarak nitelendirilen Iğdır’ın yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili oluyor. Ağrı Dağı’nın eteğinde bulunan Pamuk Geçidinde yağan kar ve tipi ise hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Öte yandan yoğun tipinin etkisiyle çok sayıda araç yolda kaldı. Yüksek kesimlerde kar yağışı devam ederken Tuzluca’ya bağlı birçok köy yolu ise kapanmış durumda. Yetkililer kapalı köy yollarını açmak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Iğdır’ın yüksek kesimlerinde vatandaşlar kar ile mücadele ederken Iğdır merkezde ise kar hasreti devam ediyor.
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