Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Iğdır'da zırhlı askeri aracın devrilmesi - KOCAELİ

Iğdır'da zırhlı askeri aracın devrilmesi - KOCAELİ

- Şehidin babaevinden görüntü - Şehit yakınlarının babaevine gelmesiIğdır'da zırhlı askeri aracın devrilmesi - Aralık ilçesinde "kobra - 2" tipi zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Yakup Gitmez'in Kocaeli 'deki ailesi taziyeleri kabul ediyorKOCAELİ (AA) - Iğdır'ın Aralık ilçesinde "kobra - 2" tipi zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Yakup Gitmez'in (26) Kocaeli 'nin Darıca ilçesindeki ailesine taziye ziyaretleri gerçekleştiriliyor.Şehit askerin Osmangazi Mahallesi Yağmur Sokak'taki baba evinin önüne taziye çadırı kuruldu. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı.Darıca Kaymakam Vekili ve Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ile vatandaşlar aileye taziye ziyaretinde bulundu.Aslen Kayserili olan şehit Yakup Gitmez'in 3 kardeşinin olduğu ve babasının 2 yıl önce vefat ettiği öğrenildi.

Şehit Taziye Ziyareti 

İlgili Foto Galeriler
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Şırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör OperasyonuŞırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör Operasyonu
Diyarbakır'da PKK'ya Büyük DarbeDiyarbakır'da PKK'ya Büyük Darbe
Ağlayan polisi şehit yakını teselli ettiAğlayan polisi şehit yakını teselli etti
Şehit Cenazesinde o partinin çelengini parçaladılarŞehit Cenazesinde o partinin çelengini parçaladılar
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı