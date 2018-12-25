Iğdır'da zırhlı askeri araç devrildi: 1 şehit, 5 yaralı Haberi
- Iğdır 'da zırhlı askeri araç devrildi - 1 şehit, 5 yaralı - Iğdır Devlet Hastanesi Acil Servis önü - Yaralı askerlerin hastaneye getirilmesi - Aralık ilçesinde "kobra" tipi zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandıIĞDIR (AA) - Iğdır 'ın Aralık ilçesinde zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.İlçedeki Devlet Üretme Çiftliği yakınlarında "kobra" tipi zırhlı askeri araç devrildi.Kazada 1 asker olay yerinde şehit oldu, 5 asker ise yaralandı.Yaralı askerler, 112 Acil Servis ekiplerince Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Güvenlik güçleri kazanın yaşandığı bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.