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18 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Iğdır’da zırhlı araçla otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Iğdır’da zırhlı araçla otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kaza yerinden genel detay ve görüntüler

( IĞDIR ) IĞDIR

Zırhlı Araç Tahkikat Trafik Kazası 


- Iğdır’da Emniyet Müdürlüğü’ne ait zırhlı araçla bir otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, TOKİ konutları kavşağında Iğdır Emniyet Müdürlüğü’ne ait zırhlı araç ile ismi belirlenemeyen şahıs yönetiminde ki 34 VL 944 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle zırhlı araç yan yattı. Meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla yaralılar Iğdır Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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