Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Iğdır’da zincirleme trafik kazası İzle

Iğdır’da zincirleme trafik kazası İzle

KAZA YAPAN ARAÇLARDAN DETAY

Market Trafik Kazası Ticari Araç Direksiyon 

-TRAFİĞE KAPANAN YOLDAN DETAY
-KAZA YAPAN ARAÇLARIN ÇEKİCİ İLE ÇEKİLMESİ

( IĞDIR ) IĞDIR

- Iğdır merkezde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 otomobil ve bir motosiklette maddi hasar oluştu. Alınan bilgilere göre, Iğdır-Doğubayazıt yolunda seyir halinde olan ve sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 76 AC 613 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce ara yoldan çıkan 76 DE 259 plakalı panelvan tipi araca, daha sonra market önünde bekleyen 76 DA 153 plakalı hafif ticari araç ile bir motosiklete çarptı. Meydana gelen kazada araçlarda maddi hasar oluştu. Kaza sonrası trafik yolun tek şeridinde devam ederken, kaza yapan araçların kaldırılmasıyla yol tamamıyla trafiğe açıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı