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01 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Iğdır’da yoğun kar yağışı sonucu köy yolları kapandı İzle

Iğdır’da yoğun kar yağışı sonucu köy yolları kapandı İzle

IĞDIR-DOĞUBEYAZIT YOLUNDAN ARAÇ İLE İLERLERKEN DETAY

Köy Yolları Gesi Tonaj Kar Yağışı Irak 

-IĞDIR'DAN YAĞAN KAR YAĞIŞI DETAY
-IĞDIR MERKEZ YAĞAN KAR YAĞIŞINDAN DETAY
-IĞDIR MERKEZ CAMİİ BAHÇESİNDEN YAĞAN KAR YAĞIŞINDAN DETAY

( IĞDIR ) IĞDIR

- Iğdır’da uzun zamandan beri etkili olan soğuk hava, dün gece yerini kar yağışına bıraktı. Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Iğdır’da gece geç saatlerde başlayan ve şiddetini artıran kar, kısa sürede etrafı beyaza bürüdü. ‘ İpek Yolu geçidinde sürücüler zor anlar yaşıyor’ Kar yağışının etkili olduğu Iğdır Ağrı-Doğubayazıt karayolu üzerindeki İpek Yolu geçidinde kar yağışı ulaşımda zaman zaman aksamalara neden olurken sürücüler kayganlaşan yolda zor anlar yaşıyor. Karayolları ekiplerinin kar temizlik ve tuzlama çalışması yürüttüğü geçitte, tipi nedeniyle bazı ağır tonajlı araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti. Kar yağışından dolayı görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. ‘Birçok köy yolu kapandı’ Iğdır’ın yüksek kesimlerinde bulunan birçok köy yolu kapandı. Sabah saatlerinde köyden Iğdır’a gelmek isteyen vatandaşlar yol kapalı olduğundan dolayı gelemediler.
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