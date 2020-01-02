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02 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Iğdır'da uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama

Iğdır'da uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama

OPERASYON ANINDAN DETAY

Adli Kontrol Amfetamin Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde 

-GÖZALTINA ALINAN ZANLILARIN EMNİYETTEN ÇIKARILIŞI
-ZANLILARIN ADLİYEYE GETİRİLİŞİ

( IĞDIR )-Operasyonda uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi IĞDIR

- Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucu 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Edinilen bilgiye göre, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucu gözaltına alınan 10 kişiden 7’si tutuklandı. Ekipler, "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan aranan 10 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. 15 adreste eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 10 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan 10 şahıs Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. "Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan 7 şahıs tutuklanırken, 3 şüpheli şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Eş zamanlı yapılan operasyonda, 220,84 gram Metamfetamin maddesi, 14,20 gram afyon sakızı, 6,93 gram esrar, 1 adet hassas terazi ile 4 tabanca ve tabancalara ait 22 mermi ele geçirildi. Uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceği açıklandı.
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