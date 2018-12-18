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18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Iğdır’da terör operasyonu...HDP Iğdır eski Milletvekili Türkeli'nin de aralarında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı Haberi

Iğdır’da terör operasyonu...HDP Iğdır eski Milletvekili Türkeli'nin de aralarında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı Haberi

Vali Ünlü'nün açıklaması

( IĞDIR ) IĞDIR

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- Iğdır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda eski HDP Iğdır milletvekili Kıznaz Türkeli'nin de aralarında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı. Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürütülen bir soruşturma kapsamında terör örgütü PKK/KCK ile irtibatlı oldukları belirtilen zanlıları yakalamak amacıyla sabah saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, eski HDP Iğdır Milletvekili Kıznaz Türkeli, eski Tuzluca Belediye Başkanı M.G, eski Iğdır Belediye Meclis Üyesi ve Eşbaşkanı Ş.Ö, HDP Merkez İlçe Eşbaşkanı V.Y., eski Iğdır İl Genel Meclis Üyesi A.Ö, eski BDP Eşbaşkanı Z.K, eski HDP İl Eşbaşkanı O.M. ve eski Iğdır HDP İl Eşbaşkanı C.K. gözaltına alındı. Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. "Terör örgütüne yardım ve yataklık yapmak", "terör örgütünün propagandasını yapmak" suçlarından yakalanan şüphelilerin Ağustos 2015'te bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonları engellemek maksadıyla Ağrı Dağı'ndaki Korhan Yaylasında sözde "barış çadırı" kurdukları belirtildi. Konuyla ilgili Vali Enver Ünlü, Jandarma Komutanı Hakan Başakçı ve Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce birlikte açıklamada bulundu.
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