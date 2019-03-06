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06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Iğdır'da silahlı kavga: 6 yaralı

Iğdır'da silahlı kavga: 6 yaralı

OLAYIN OLDUĞU YERDEN DETAY

Biber Gazı Polis Jandarma Silahlı Kavga 

-KAVGA EDEN ŞAHISLARIN GÖZALTINA ALINMASI
-KAVGADA YARALANAN ŞAHISLARIN AMBULANSA ALINMASI

( IĞDIR ) IĞDIR

- Iğdır'da, aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Iğdır Merkez Söğütlü Mahallesinde aralarında husumet bulunan iki grup arasında sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Yanlarında bulunan silah, sopa ve bıçaklarla bir birine saldıran gruba, jandarma ve emniyet ekipleri müdahale etti. Kavganın devam etmesi üzerine havaya ateş açan polis, biber gazı kullanarak güçlükle şahısları ayırdı. Çıkan kavgada yaralanan 7 kişi, olay yerine gelen ambulansla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kavgada yaralanan M.A., F.A., H.Ş., E.A., M.S.A. ve A.T. isimli şahıslardan M.S.A., H.Ş. ve A.T., isimli şahısların sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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