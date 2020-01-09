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09 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Iğdır’da 'Pastırma Yazı' Haberi

Iğdır’da 'Pastırma Yazı' Haberi

IĞDIR YAZISINDAN DETAY

Hava Sıcaklığı Pastırma Yazı Gesi Kar Yağışı Irak 

-IĞDIR KAHVELERİNDEN DETAY
-SADIK KARAYALUK İLE RÖP.
-IĞDIR ŞEHİR MERKEZİNDEN DETAY

( IĞDIR ) IĞDIR

- Doğu’nun Çukurova'sı olarak bilinen ve Aras Nehri’nin havzası içinde yer alan Iğdır’da pastırma yazı yaşanıyor. Kış aylarının sert ve soğuk geçtiği Doğu Anadolu bölgesinde kar ve don olayı etkili iken Doğu’nun Çukurova'sı olarak bilinen Iğdır’da pastırma yazı yaşanıyor. Ocak ayının ilk haftasını geride bırakırken Iğdır’da sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesini fırsat bilen vatandaşlar özellikle kahve ve oturma alanlarında güneşin keyfini çıkardılar. Doğu Anadolu bölgesinde hayatı olumsuz şekilde etkileyen kar yağışı ve soğuk havaların Iğdır’ı etkilemediğini belirten Sadık Karayaluk, “Doğu Anadolu bölgesinin her tarafında kar, kış, soğuk hava etkili iken Iğdır’da sıcak hava etkili. Biz de sıcak havayı fırsat bilip kahvede oturup çayın keyfini çıkartıyoruz” dedi.
Doğu bölgesinin bütün illerinde kar yağışı beklenirken Iğdır’da gündüz hava sıcaklığı 4 ile 10 derece arasında değişiyor. (SY-AT)
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