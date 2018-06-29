Iğdır'da örtü altı karpuz hasadı başladı

-Tarlada karpuz toplayan işçiler detay

-Çiftçi Alican Akçan konuşması



( IĞDIR - ÖZEL)-Karpuz yetiştiricisi:"Tarlada toptan olarak kilosunu 80 ila 90 kuruştan satıyorum” IĞDIR



- Iğdır’da, “örtü altı” olarak bilinen ve erken üretilen karpuz hasadına başlandı. Iğdır’a bağlı Oba Köyünde 15 yıldır çiftçilik yapan Alican Akçan, 100 dönüm arazi üzerinde 200 ton organik karpuz hasadına başladı.

Ürünleri bölge iller yanı sıra Azerbaycan gibi ülkelere ihraç ettiğini anlatan Alican Akçan, “Ürünlerimin hepsi doğal olmasına önem veriyorum. Yaklaşık 15 yıldır Iğdır’da ilk karpuz hasadını ben yapıyorum ama, bu yıl 20 gün daha erken çıkardık. Yaklaşık bir haftadır piyasaya karpuz satıyoruz. Bugün çok sayıda organik ürün üretip bölgede ki illere ve yurt dışına ihraç ediyorum. Burada ürettiğim ürünlerim yüzde 100 organik ve marka haline gelmiş durumda. Kimyasal madde yoktur. Kabak aşısı olmadığı, tavuk gübresiyle yetiştiği için gümrüklerde takılmadan geçebilir. Kars, Ağrı, Ardahan, Erzurum ve birçok ildeki manav ve toptancılar beni arayarak ürünlerimi satın alıyor” dedi.

Tarlada yetiştirdiği karpuzların 8 ile 30 kilogram ağırlığında olduğunu belirten Akçan, “ Örtü altı haşlama yöntemiyle 100 dönüm araziye karpuz ektim. Normal hasattan 30 ile 50 gün önce hasadını yapıyorum. 200 ton karpuz bekliyorum. Tarlada toptan olarak kilosunu 80 ila 90 kuruştan satıyorum” şeklinde konuştu.



