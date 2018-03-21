Iğdır’da Nevruz coşkusu

-Halk eğitim merkezi sanatçıları tarafından verilen konser

-Iğdır Valisi Enver Ünlü'nün konuşması

-Iğdır Valisi Enver Ünlü'nün Nevruz ateşi üzerinden atlaması

-Yumurta tokuşturma ve stantların gezilmesi

-Diyarbakır'daki nevruz kutlamalarından görüntü



( IĞDIR ) IĞDIR



- Iğdır’da Nevruz, coşkulu bir şekilde kutlandı. Iğdır'da kutlamalar sabah erken saatlerde Belediye Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelen konulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra Zübeyde Hanım Bulvarı’nda devam eden programa, Iğdır Valisi Enver Ünlü, 5. Hudut Alay Komutanı Albay Taner Güneş, Kurum müdürleri, çok sayıda vatandaş ve öğrenciler katıldı.

Halk Eğitim Müdürlüğü sanatçılarının verdiği konserin ardından konuşan Iğdır valisi Enver Ünlü, "İnsani duyguların yürekleri ısıttığı yeni bir ışık, yeni bir gün, bolluğun bereketin ve bahar mevsiminin gelişinin müjdecisi Nevruz’a ulaşmanın gurur, mutluluk ve sevincini milletçe yaşamaktayız. Dünyanın dört bir yanında ve ülkemizde olduğu gibi Iğdır’ımızda da hiçbir ayrım gözetmeksizin ortak bir payda da buluştuğumuz Nevruz’u heyecanla karşılamaktayız. Baharın lezzeti, rahmet pınarlarının çağlaması toprağın uyanıp nimetlerinin sunması şüphesiz Nevruz vesilesiyle olmaktadır. Doğanın canlanışı, renk cümbüşünün gözlerimizi kamaştırması, dostluğun ve muhabbetin sıcaklığı bu dönemde daha da belirginleşmektedir. Bu kutlu bayramda bereket ve sevgi kenetlenmekte, dayanışma ve yardımlaşma bütünleşmekte, saygı ve nezaket iç içe geçmektedir. Nevruz birlik ve beraberliğin gür ateşini körüklemekte, fitne ve nifaka geçit vermemektedir. Nevruz’u kutladığımız bu gün birlik ve beraberliğimizi her zamankinden daha çok öne çıkarıyoruz" dedi.

Konuşmanın ardından, Iğdır Valisi Enver Ünlü yakılan Nevruz ateşinin üzerinden atladıktan sonra, yöresel kıyafet giyerek örste demir dövdü. Kutlamalar, yumurta tokuşturma ve ateş etrafında halayların çekilmesiyle devam etti. Program, ikramların dağıtılması, kurulan stantlar ve resim sergisinin gezilmesinin ardından son buldu.

