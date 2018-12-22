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22 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Iğdır'da minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 10 yaralı

Iğdır'da minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 10 yaralı

- Iğdır 'da minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı - 10 yaralı - Kaza yerinden görüntüler - Iğdır Devlet Hastanesinden görüntülerIĞDIR (AA) - Iğdır 'da meydana gelen trafik kazasında, 10 kişi yaralandı.Kente bağlı Halfeli ile Hoşhaber beldeleri yol ayrımında, Şahin Aktaş yönetimindeki 76 AAC 969 plakalı hafif ticari araç, Eyüp Koç yönetimindeki 76 AV 491 plakalı minibüs ile çarpıştı.Sürücülerin yara almadan atlattığı kazada, her iki araçtaki 10 kişi yaralandı.Kaza yerine çok sayıda jandarma ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslar ile Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı.Olaya karışan araçlar ise jandarmanın incelemesinin ardından çekiciler yardımıyla otoparka götürüldü.

Jandarma Trafik Kazası Ticari Araç 

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