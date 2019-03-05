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05 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
- Iğdır’da “Millet Kıraathanesi” açıldı

- Iğdır’da “Millet Kıraathanesi” açıldı

AÇILIŞI YAPILAN KIRAATHANEDEN DETAY

Açılış Töreni Özel Sektör Allah 

-IĞDIR VALİSİ ENVER ÜNLÜ'NÜN KONUŞMASI
-MİLLİ EĞİTİM BAKAN YARDIMCISI İBRAHİM ER'İN KONUŞMASI
-DUA EDİLMESİ VE KURDELE KESİLMESİ
-KIRAATHANE İÇİNDEN DETAY

( IĞDIR ) IĞDIR

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğü, Iğdır Valiliğinin katkılarıyla yapılan Millet Kıraathanesinin açılış töreni yapıldı. Iğdır Merkez Ulu Cami altında hizmete sunulan ve Milli Eğitim Bakan Yardımcısı İbrahim Er’inde katıldığı Millet Kıraathanesinin açılışı gerçekleşti. Iğdır Valisi Enver Ünlü, Millet Kıraathanesinin ilk olduğunu ama devamının geleceğini belirtti.
Ünlü, “Ulu Cami altında açılışını gerçekleştirdiğimiz Millet Kıraathanesi Gençlik Merkezinde var, Kültür Merkezimizde de açacağız. Millet Kıraathanelerinin özel sektörde de artacağını ve eski hüviyetine kavuşacağını ümit ediyorum” dedi.
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı İbrahim Er ise, “Cumhurbaşkanımızın talimatı, Iğdır Valimiz Enver Ünlü’nün önderliğinde oluşturulan bu Millet Kıraathanesinin açılışı bize nasip oldu. İnşallah bu Kıraathane Iğdır’ın sosyal yaşam ve kültürüne ciddi katkılar sunar” şeklinde konuştu Daha sonra, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı İbrahim Er, Iğdır Valisi Enver Ünlü ve protokol üyeleri Millet Kıraathanesinin açılış kurdelesini kesti. 7 gün 24 saat açık olan Millet Kıraathanesinde verilecek hizmetlerin ücretsiz olacağı belirtildi. (ET-AT)
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