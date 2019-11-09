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09 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Iğdır'da Mevlid-i Nebi programı İzle

Iğdır'da Mevlid-i Nebi programı İzle

IĞDIR ULU CAMİİ MEVLİT PROGRAMI

Allah 

-İL MÜFTÜSÜ MUSTAFA TEKİNİN KONUŞMASI
-MEVLİT PROGRAMINA KATILAN VATANDAŞLAR

( IĞDIR ) IĞDIR

- Hazreti Muhammed’in (sallallahu aleyhi ve sellem) dünyaya teşriflerinin 1448. Yıl dönümü dolayısıyla Iğdır İl Müftülüğü tarafından yatsı namazından önce merkez Ulu Camii başta olmak üzere tüm camilerde "Mevlidi Nebi" programları düzenlendi.
Düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.
Kur’an tilavetinin ardından Mevlid-i Şerif okundu, ilahiler seslendirildi, salâvatlar getirildi, dualar edildi.Ahlak kurallarını öğrenmek isteyenlerin Peygamber Efendimizin (asm) hayatını okuması gerektiğini belirten Iğdır İl Müftüsü Mustafa Tekin, “Her Müslüman muhakkak Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) efendimizin hayatını birkaç değişik kitapta okuması lazım. Peygamber Efendimizin hayatını vatandaşlarımız çocukları ile birlikte okuması gerekir. Okuduğu zaman da bunu normal bir kitap okur gibi okumamalıdır”dedi.
Yaklaşık bir saat süren program yatsı namazının kılınması ve dualar ile son buldu.
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