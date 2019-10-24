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24 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Iğdır’da korkutan yangın

Iğdır’da korkutan yangın

yangından görüntü

Trol 

-söndürme çalışmaları

( IĞDIR ) IĞDIR

- Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde bir evde çıkan yangın korkuya neden oldu.Alınan bilgiye göre, yangın Tuzluca ilçesi Aliköse köyünde bir evde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın kısa sürede evi sardı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Tuzluca Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.Yangın esnasında evde kimsenin olmaması olası bir faciayı önlerken konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
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