Iğdır’da kiraz hasadı başladı

-AŞİ ŞIKTAŞ İSİMLİ VATANDAŞ İLE RÖP.

-RIZA GÜNEŞ İSİMLİ ÇİFTÇİ İLE RÖP.



( IĞDIR ) IĞDIR



- Doğu Anadolu’nun Çukurova’sı olarak bilinen Iğdır'da kiraz hasadına başlandı. Türkiye'nin en doğusunda yer alan Iğdır'da Kiraz hasadının önceki yıla göre verimin az olması çiftçinin yüzünü güldürmedi. Ali Şıktaş isimli vatandaş, “Kirazı orijinal ve hormonsuz bir şekilde bahçesinden almaya, tatmaya geldik. Dışarıdan gelen kirazlarla bunlar arasında dağlar kadar fark var. Tadı orijinal kesinlikle hormon ve ilaç yoktur. Kendi halinde yetişen doğal kirazların tadı muhteşem, herkese tavsiye ederiz” dedi.

Iğdır’ın Kuzugüden köyünde 8 dönüm kiraz bahçesi olan Rıza Güneş isimli çiftçi ise, “Bu yıl geçen seneki ürünün yarısını alamıyoruz. Bu ürünün pazarlaması her gün değişiyor. Iğdır’da pazarlama sorunu olduğu için ürünü kendin pazarlaman lazım. Hasadı yapılacak ürünün kalitesi çok önemli. Eğer albenisi varsa satabiliyorsun, yoksa satamıyorsun. Iğdır’da çok kaliteli kiraz var. İhracat olsa daha kaliteli üretim yapılır. Kooperatifçilik olursa bir şeyler olur. Iğdır’da her türlü meyve çeşidi var ama hepsinde pazarlamada sıkıntıyı yaşıyoruz. Yetişen meyvelerin tadı ve aroması güneş veya topraktan olsa gerek çok farklı hiç bir yere benzemez. Kendi imkanlarımız ile başka yerlere götürünce masraf artıyor ve karşılayamıyoruz. İyi bir kooperatif olsa yakın ülkelere pazarlayabilsek Iğdır’da çok güzel ürün var. Kooperatifimiz olmazsa bu hep böyle devam eder. Korkarım ki, Iğdır’da tarıma el atılmazsa çok zor durumda kalacağız. Kirazın fiyatı ise bahçede 7- 8 TL arasında değişiyor. Hasadın az olmasından dolayı kiraz fiyatları pazarlarda yüksek. Manav ve marketler yerli kirazın kilogramını 10 ila 15 TL arasında satıyor” şeklinde konuştu.



