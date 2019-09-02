Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Iğdır’da “Kerbela'dan bir esinti” çadırı ziyaretçilerini bekliyor Haberi

Iğdır’da “Kerbela'dan bir esinti” çadırı ziyaretçilerini bekliyor Haberi

KURULAN AŞURA ÇADIRINDAN DETAY

Şehit Minber Film Gibi Kıyam Ziyaretçiler 

-YASİN KARADUMAN İLE RÖP

( IĞDIR ) IĞDIR

- Hz. Hüseyin 72 yareniyle birlikte Kerbela'da şehit edilişinin yıldönümü nedeniyle Iğdır'da aşura çadırı kuruldu. Hz. Hüseyin ve beraberinde şehit olanları anmak amacıyla Zübeyde Hanım Bulvarı'nda “Kerbela'dan bir esinti” çadırı kuruldu. Kerbela'da yaşananları canlandıran ve o zamana ait sembolik materyallerle zenginleştirilen Kerbela sahnesi, Kerbela'da yaşananları anlatan kitap, resim ve film gibi materyallerin de sergilendiği aşura çadırını her kesimden insanlar ziyaret ediyor. Iğdır Gün Işığı Derneği görevlisi Yasin Karaduman, her yıl olduğu gibi bu yıl da Zübeyde Hanım Bulvarında “Kerbela’dan bir esinti” çadırını kurduklarını belirtti.
Karaduman, “İmam Hüseyin ve 72 yareninin katledildiği Kerbela olayını günümüzdeki insanlarımız görsün diye böyle bir organizasyon düzenledik. Muharrem ayının birinci gününden onuncu gününe kadar Şia vatandaşlar cami minberlerini dinledikten sonra kurulan çadır önüne geliyor. Köy ve şehir camilerinden gelen desteler, Hz. Hüseyin aleyhiselamın kıyamını, okudukları sine, mersiye ve ilahilerle günümüz insanlarına aktarmaya çalışıyor. İl dışından gelen ve Kerbela olayını bilmeyen insanlarımız için böyle bir aşura çadırı kurduk” dedi.
Yerli ve yabancı vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği aşura çadırı, sabah erken saatten gecenin ilerleyen vakitlerine kadar on gün boyunca kent meydanında kurulu kalacağı öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Şırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör OperasyonuŞırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör Operasyonu
Diyarbakır'da PKK'ya Büyük DarbeDiyarbakır'da PKK'ya Büyük Darbe
Ağlayan polisi şehit yakını teselli ettiAğlayan polisi şehit yakını teselli etti
Şehit Cenazesinde o partinin çelengini parçaladılarŞehit Cenazesinde o partinin çelengini parçaladılar
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı