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01 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Iğdır'da Kayısı Festivali Video

Iğdır'da Kayısı Festivali Video

- Festival alanında kayısı dağıtılması - Konserlerden detay - Moğolların verdiği konserden detay - Festival, Moğollar Grubu'nun verdiği konserle sona erdiIĞDIR (AA) - Iğdır 'da üç gündür devam eden Kayısı Festivali, Moğollar Grubu'nun verdiği konserle son buldu. Iğdır 'da bu yıl 2'ncisi düzenlenen festivalin üçüncü gününde çeşitli etkinlikler yapıldı.Etkinlikler Kürt sanatçı Gülsen Meddar konseriyle başladı ve festival alanından bulunan vatandaşlara kayısı dağıtıldı.Daha sonra Kafkas dans ekibinin gösterisiyle devam eden programda, Iğdır lı sanatçı Cevdet Bağça sahne aldı.Yağan yağmura rağmen ilerleyen saatlere kadar devam eden program, sanat hayatlarında 51. yılını dolduran Moğollar Grubu'nun verdiği konserle sona erdi

Festival 

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