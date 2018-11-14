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14 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Iğdır'da kayısı bahçelerinde sonbahar

Iğdır'da kayısı bahçelerinde sonbahar

- Kayısı bahçesinin havadan görüntüleri - Sarı, kahverengi ve yeşilin farklı tonlarının bir araya geldiği kayısı bahçesinden detaylar - Ziyaretçi Uğur Öner'in konuşmasıIĞDIR (AA) - Iğdır 'da, sonbaharda sararan kayısı bahçeleri güzel görüntüler oluşturdu.Türkiye'de kayısı üretiminde ilk sıralarda yer alan ve yıllık yaklaşık 37 bin ton kayısı rekoltesinin gerçekleştiği kentte, merkez ve ilçelerde binlerce kayısı ağacı bulunuyor.Sahip olduğu iklim dolayısıyla Doğu Anadolu'daki diğer illere göre daha sıcak bir iklime sahip olan Iğdır 'da sararan kayısı ağaçlarının yaprakları doğal bir stüdyoyu aratmıyor.Sarı, kahverengi ve yeşilin farklı tonlarının bir araya geldiği kayısı bahçelerinde adeta renk cümbüşü yaşanıyor.Bahçeleri görmeye gelen ziyaretçilerden Uğur Öner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karşılaştıkları görüntüden etkilendiklerini söyledi.

Sararan yaprakların büyüleyici manzaralar oluşturduğunu belirten Öner, "Aile bireylerimiz ve arkadaşlarımızla birlikte spor ve sağlık amacıyla buraya geldik. Buralar güzel yerler, insanlar bilmiyor, bilmeleri lazım ki buralar da gelişebilsin. Gelsinler ve görsünler, herkesin beğeneceğine inanıyorum." diye konuştu.

Muhabir Kayısı Bahçesi Ziyaretçiler Şili Sonbahar 

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