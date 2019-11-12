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12 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Iğdır’da kan bağışı kampanyası düzenlendi İzle

Iğdır’da kan bağışı kampanyası düzenlendi İzle

KAN VEREN VATANDAŞLARDAN DETAY

Sigara Kan Bağışı 

-KIZILAY KAN BAĞIŞI FORMUNU DOLDURAN VATANDAŞLAR

( IĞDIR ) IĞDIR

- Güneydoğu Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü tarafından Iğdır’da kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Kan bağışı öncesi vatandaşların kan değerini ve tansiyonunu ölçen yetkililer daha sonra kan almaya başladılar. Kan verdikten sonra görevliler, vatandaşların en az 30 dakika kan merkezinden ayrılmamalarını belirtti.
Ayrıca Kızılay görevlileri, kan verdikten sonra bağışçıların ilk 4 saatte her zamankinden fazla sıvı içmelerini, ve en az bir saat sigara içmemeleri tavsiyesinde bulundu. Kan bağışına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. (SY-ET-Y)
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