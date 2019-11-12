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12 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Iğdır'da kaçak cep telefonu operasyonu...Çuvallar dolusu kaçak telefon ele geçirildi

Iğdır'da kaçak cep telefonu operasyonu...Çuvallar dolusu kaçak telefon ele geçirildi

Iğdır'da polis ekipleri tarafından düzenlenen gümrük kaçağı elektronik eşya operasyonunda çok sayıda cep telefonu ve elektronik eşya ele geçirildi.

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Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde 250 polisin katılımıyla devletin uğrayacağı vergi kaybını engellemek haksız rekabetin önüne geçmek ve kaçakçılığın toplum nezdinde ulaşılabilirliğini engellemek amacıyla, ilimiz Bağlar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Yeraltı Çarşısı içerisinde cep telefon ve elektronik emtia satışı yapan iş yerlerine yapılan aramalarda, 493 adet çeşitli markalarda faturasız cep telefonu, 27 adet tablet, 7 bin 575 adet cep telefon aksesuar ve yedek parça ile 97 adet muhtelif elektronik emtia ele geçirilmiş olup, şüpheli şahısların işlemlerine devam edilmektedir” denildi.Iğdır ' da tesis edilen huzur ve güven ortamının devam ettirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceği belirtildi.
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