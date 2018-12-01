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01 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Iğdır'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Iğdır'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

- Iğdır 'da iki otomobil çarpıştı - 7 yaralı - Olay yerinden görüntüler - Hastaneden görüntüler - Koyun sürüsüne çarpan iki otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı - Kazada çok sayıda koyun telef olduIĞDIR (AA) - Iğdır 'da koyun sürüsüne çarpan iki otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı. Iğdır - Ağrı kara yolunun Suveren köyü mevkisinde sürücüleri henüz belirlenemeyen 55 AAD 65 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 34 F 8947 plakalı otomobil, koyun sürüsüne çarptı.Savrularak çarpışan iki araçtaki ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı.Kaza yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.Ekiplerce sıkıştıkları araçlardan çıkarılan yaralılar, Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı.Çok sayıda koyunun telef olduğu kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Jandarma Trol 

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