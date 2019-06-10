Iğdır'da göçmenler isyan çıkardı İzle



- Iğdır'da bulunan Geçici Geri Gönderme Merkezinde düzensiz göçmenler isyan çıkardı. Edinilen bilgiye göre, Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan göçmenler için yapılan 5 bin kişilik Geçici Geri Gönderme Merkezi’nde isyan çıktı. Iğdır-Doğubayazıt Karayolu Erhacı köyü bölgesine yapılan Geçici Geri Gönderme Merkezi'nde gece saatlerinde isyan çıkması üzerine olay yerine çok sayıda polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Göçmenlerin, ülkelerine gitmek için isyan çıkardıkları öğrenildi. Bölgede geniş güvenlik önlemi alındı.

