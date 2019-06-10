Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Iğdır'da göçmenler isyan çıkardı

Iğdır'da göçmenler isyan çıkardı

GERİ GÖNDERME MERKEZİNDEN DETAY

( IĞDIR ) IĞDIR

Polis Jandarma Güvenlik Önlemi Gesi Şili 


- Iğdır'da bulunan Geçici Geri Gönderme Merkezinde düzensiz göçmenler isyan çıkardı. Edinilen bilgiye göre, Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan göçmenler için yapılan 5 bin kişilik Geçici Geri Gönderme Merkezi’nde isyan çıktı. Iğdır-Doğubayazıt Karayolu Erhacı köyü bölgesine yapılan Geçici Geri Gönderme Merkezi'nde gece saatlerinde isyan çıkması üzerine olay yerine çok sayıda polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Göçmenlerin, ülkelerine gitmek için isyan çıkardıkları öğrenildi. Bölgede geniş güvenlik önlemi alındı.
İlgili Foto Galeriler
Süleyman Soylu Muş'ta Mehmetçik'le BayramlaştıSüleyman Soylu Muş'ta Mehmetçik'le Bayramlaştı
Samsun'da Korkunç KazaSamsun'da Korkunç Kaza
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı